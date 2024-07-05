В России резко подешевел iPhone 14

Стоимость базовой модели iPhone 14 в России опустилась на 25%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

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iPhone 14 — это базовый смартфон, выпущенный компанией Apple в 2022 году. В отличие от актуальных моделей iPhone 15, этот смартфон имеет вырез «челку» и более низкую цену. На старте продаж стоимость iPhone 14 в России составляла 85 тыс. руб., теперь же его можно приобрести менее чем за 65 тыс. руб. Таким образом, смартфон подешевел более чем на 25%.

Стоимость iPhone 14 может отличаться в зависимости от выбранной конфигурации, цвета корпуса, количества поддерживаемых SIM-карт, региона покупки и региона, для которого предназначен смартфон. Кроме того, важно учитывать, что американская версия iPhone 14 не поддерживает физические SIM-карты, предлагая лишь eSIM, из-за чего такие модели еще дешевле.

Базовый iPhone 14 оснащен безрамочным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, двойной камерой на 12 Мп, чипом Apple A15 Bionic и предлагает защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Тем не менее более актуальный iPhone 15 можно купить примерно за те же деньги — в среднем эта модель продается в России за 63–65 тыс. руб. Причем iPhone 15 предлагает основную камеру на 48 Мп, вырез Dynamic Island, USB-C и более мощный чип Apple A16.