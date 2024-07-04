Обнаружена древнейшая наскальная живопись

Археологи Университета Гриффита в Австралии обнаружили древнейшее произведение искусства в индонезийской пещере на острове Сулавеси. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, возраст наскального рисунка составляет более 51 тысяч лет.

© Lenta.ru

Наскальная живопись, находящаяся в плохом состоянии, изображает троих людей вокруг большой красной свиньи. Для датировки картины исследователи применили технологию, которая использует лазеры и компьютерное программное обеспечение для создания карты образцов горных пород. Этот метод лазерной абляции точнее и эффективнее предыдущих методов, таких как датировка урановыми сериями.

Испытав новый метод на предыдущих находках, исследователи подтвердили возраст наскального рисунка, найденного в другой индонезийской пещере, который насчитывает не менее 48 000 лет. Затем лазерную абляцию применили на ранее недатированной картине, обнаруженной в 2017 году, и установили ее возраст в 51 200 лет, побив предыдущий рекорд.

Находка свидетельствует о развитии повествовательного искусства у древних людей, которые, вероятно, мигрировали через Юго-Восточную Азию около 65 000 лет назад. Обнаружение этих рисунков подтверждает сложное поведение и способность древних людей к рассказу историй.

Первые изображения, созданные людьми в Африке около 100 000 лет назад, представляли собой простые линии и узоры. Однако между этими ранними рисунками и индонезийскими наскальными картинами наблюдается значительный разрыв в истории искусства. Предполагается, что многие образцы древней живописи либо не сохранились, либо все еще не открыты.