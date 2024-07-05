Ученые обнаружили ключевой механизм создания новых нейронов

Немецкие нейробиологи из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене раскрыли ключевые механизмы регенерации нейронов в мозге. Это позволит упростить сложную процедуру прямого нейронного перепрограммирования, включающую превращения глиальных клеток под названием астроциты в новые нейроны. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuroSci).

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Команда сосредоточилась на небольших химических модификациях в эпигеноме, который помогает контролировать, какие гены активны в разных клетках в разное время.

Используя новые методы профилирования эпигенома, исследователи определили, что посттрансляционная модификация репрограммирующего нейрогенного фактора транскрипции Neurogenin2 глубоко влияет на эпигенетическую перестройку и нейронное перепрограммирование. Однако одного фактора транскрипции недостаточно для перепрограммирования глиальных клеток, которые обеспечивают условия для генерации и передачи нервных импульсов.

Нейробиологи также идентифицировали новый белок, транскрипционный регулятор YingYang1, как ключевой элемент в этом процессе.