Византийцы нанимали англосаксов для войн с персами

Воители из англосаксонских племен, по всей видимости, покидали Британию и присоединялись к византийским военным походам против персидских царей династии Сасанидов в VI веке нашей эры. К такому выводу пришли ученые из Британского музея, сообщает газета The Guardian.

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По словам археологов, англосаксы могли путешествовать в восточную часть Средиземноморья и добираться до севера Сирии. На это указывают необычные артефакты, найденные в княжеских захоронениях в Саттон-Ху, Тэпоу и Притвелле на территории Англии.

В этих гробницах были найдены персидские серебряные драхмы, украшенные металлические сосуды, а также доспехи и одежда для верховой езды, которые широко использовались в Византии и по всей Сасанидской империи.

Ученые отметили, что раньше наличие этих вещей объяснялось торговыми связями между Британией, Византией и другими частями мира. Однако сегодня исследователи считают, что эти находки могли быть военной добычей.

Например, в захоронении в Саттон-Ху была обнаружена керамическая бутылка, не похожая ни на один сосуд из Северной Европы того периода. Исследователи установили, что емкость была типичным керамическим изделием из Северной Месопотамии, и некогда хранила ароматическое масло из этого региона.

Упоминания англосаксонских наемников встречаются в записях византийского императора Маврикия, отмечавшего, что «бритты» хорошо сражаются в лесах.