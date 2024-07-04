Российский «Кондор-ФКА» прошел летные испытания

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» прошел летные испытания, заявил генеральный директор и генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генконструктора, космический аппарат успешно завершил летные испытания и введен в эксплуатацию.

Леонов добавил, что в настоящее время к запуску готовится спутник «Кондор-ФКА» № 2.

«Его запуск планируется в третьем квартале этого года», — сказал он.



Космический аппарат «Кондор-ФКА» был запущен с космодрома Восточный в том же месяце ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».