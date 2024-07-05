В водах Малайзии нашли обломки подлодки времен Второй мировой войны

Нидерланды завершили расследование ситуации с исчезновением двух голландских подводных лодок в территориальных водах Малайзии во время Второй мировой войны. Обломки одной из субмарин найдены, говорится в пресс-релизе Минобороны Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, расследование проводила группа морских археологов из Агентства культурного наследия Нидерландов и служащих ВМС Нидерландов в тесном сотрудничестве с властями Малайзии. Цель специалистов заключалась в том, чтобы найти обломки подлодок "O-20" и "K XVI", которые затонули во время сражения с японскими силами в 1941 году.

Подлодка "О-20" была обнаружена водолазами на морском дне.

"На ее борту по-прежнему могут находиться останки семи погибших членов экипажа", - отметили в Минобороны.



"K XVI" найдена не была. На месте предполагаемого затопления субмарины водолазы обнаружили лишь выкопанный грунт и железные таблички.

"Также были обнаружены другие предметы, свидетельствующие о подъеме затонувшего судна", - добавили в ведомстве.



Это является незаконным сбором металлолома и осквернением воинской могилы 36 погибших членов экипажа, подчеркнули в министерстве.

Как отметили в Минобороны, железо с затонувших подводных лодок крайне востребовано и имеет большую ценность. В то же время затонувшие суда имеют особый статус как военные могилы и объекты культурного наследия. С учетом этого власти Нидерландов планируют в ближайшее время провести консультации с правительством Малайзии для того, чтобы защитить "О-20", а также другие затонувшие суда, которые могут представлять интерес для сборщиков металлолома.

Родственники погибших солдат проинформированы о результатах расследования, осенью для них будет организована специальная встреча.