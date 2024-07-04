Европейская страна захотела ввести «порнопаспорта»

Правительство Испании планирует ввести «порнопаспорта». Таким образом власти европейской страны хотят предотвратить просмотр взрослого кино детьми онлайн. Об этом пишет Politico.

Приложение было представлено в понедельник, 1 июля, получило название Digital Wallet Beta (Cartera Digital Beta) («Цифровой кошелек бета»). Оно позволит интернет-платформам проверять, достиг ли зритель порно 18-летнего возраста.

После подтверждения возраста пользователи получат 30 сгенерированных «порнокредитов» со сроком действия один месяц, что позволит им получить доступ к контенту для взрослых. Самые активные пользователи смогут подавать запросы на дополнительные кредиты.

Система будет доступна до конца лета. Она будет добровольной, поскольку интернет-платформы могут использовать другие методы проверки возраста зрителей.

Ранее стало известно, что в Бразилии индейцы марубо получили доступ в интернет благодаря спутниковой системе Илона Маска Starlink и подсели на соцсети и порно. Люди обленились и стали вместо работы часами сидеть в социальных сетях. Кроме того, многие молодые марубо подсели на порнографию, что привело к росту откровенного сексуального поведения. Сам Илон Маск раскритиковал слухи о пристрастии племени Амазонии к порно.