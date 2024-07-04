Следы неизвестной цивилизации отыскались в джунглях Венесуэлы

Археологическая команда при работе на территории Национального парка Канайма на юго-востоке Венесуэлы обнаружила 20 памятников наскального искусства, возраст которых исчисляется тысячами лет.

© Jose Miguel Perez-Gomez, Simon Bolívar University in Caracas

Об открытии сообщает Live Science. Археологи обнаружили ранее неизвестные наскальные рисунки, оставленные неизвестным народом. Подобные изображения ранее находили в других регионах Южной Америки, но творцов вновь обнаруженных рисунков ученым идентифицировать пока не удалось.

"Новое обнаруженное искусство представляет собой новую, ранее неизвестную культуру", - говорит Хосе Мигель Перес-Гомес, археолог и исследователь из Университета Симона Боливара в Каракасе, возглавлявший исследовательскую миссию.



Часть рисунков эксперты назвали "пиктограммами". Это были простые геометрические мотивы, нарисованные красным цветом. Пиктограммы представляют собой наборы линий, точек, ряды крестиков, звездообразные узоры и прямые линии, которые соединяются вместе, образуя разнообразные узоры.

Другие картины не столь замысловаты, на них изображены листья и человеческие фигуры. Также были обнаружены петроглифы, которые представляют собой геометрические узоры, не нарисованные, а вырезанные в скале. О смысле некоторых картин пока остается только догадываться.