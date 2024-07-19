Как работает беспроводная зарядка для смартфона

Беспроводные зарядные устройства — один из ведущих трендов среди современной электроники. При помощи них мы можем заряжать самые разные устройства без необходимости протягивать кабель, что полезно как дома, так и в дороге. Портал makeuseof.com рассказал о том, как работает беспроводная зарядка и в чем ее плюсы на фоне обычной.

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Как работает беспроводная зарядка

Технология беспроводной зарядки далеко не новая, однако она лишь недавно получила широкое распространение в потребительской электронике. По сути, она позволяет заряжать разные устройства, от смартфонов до умных часов, положив их на специальную подсказку.

Метод работает благодаря медным катушкам. Зарядная подставка или коврик содержат специальную передающую катушку, а заряжаемое устройство — принимающую катушку. Пока зарядник подключен к источнику электричества, эти катушки создают электромагнитное поле, которое и помогает зарядить батарею.

Чем отличается индуктивная и резонансная зарядка

Существует два типа беспроводной зарядки: индуктивная и резонансная. Первая требует физического контакта между зарядником и смартфоном. Именно на нем и построено большинство популярных беспроводных зарядок. А вторая позволяет размещать зарядник и принимающее устройство на небольшом расстоянии друг от друга — прямой физический контакт не обязателен. Хотя здесь стоит сразу пояснить, что расстояние ограничено парой сантиметров: заряжать смартфон с другого конца комнаты не получится.

Преимущества и недостатки беспроводной зарядки

Удобство . При беспроводной зарядке не нужно возиться с кабелями. Помимо этого, некоторые зарядки позволяют заряжать сразу несколько устройств одновременно.

. При беспроводной зарядке не нужно возиться с кабелями. Помимо этого, некоторые зарядки позволяют заряжать сразу несколько устройств одновременно. Прочность. Беспроводную зарядку не нужно постоянно подключать и отключать, что повышает срок службы зарядного порта смартфона или любого другого устройства.