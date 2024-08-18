Малайзия и потерянный рейс во Вьетнам: неразгаданные пропажи пассажирских самолетов

Несчастные случаи на коммерческих авиалиниях крайне редки — в небо ежегодно поднимаются более 30 миллионов самолетов, однако лишь единицы из них не добираются до конечного пункта. Правда, именно это и делает расследование причин катастроф сложным делом. Портал history.com рассказал об авиакатастрофах, которые до сих пор не раскрыты.

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EgyptAir 804 (19 мая 2016)

Хотя специалисты восстановили цифровую информацию и запись разговоров в кокпите с разрушенного борта EgyptAir 804, никто до сих пор не знает, почему рейс, летевший из Парижа в Каир, потерпел крушение в Средиземном море. Через месяцы расследований, министерство авиации Египта назвало самой вероятной причиной катастрофы детонацию взрывного устройства. Якобы среди останков пассажиров были найдены следы взрывчатки. Однако Франция в 2018 заявила, что причиной наверняка был пожар на палубе.

Malaysia Airlines MH370 (8 марта 2014)

Пропажа лайнера Boeing 777 по пути из Куала-Лумпур в Пекин привлекла внимание общественности по всему миру. Загадка рейса MH370 до сих пор остается без ответа. Через 38 минут после вылета из аэропорта пилоты вышли на связь в последний раз, после чего военные радары показали, что самолет сильно отклонился от курса и направился в сторону Индийского океана.

Некоторые эксперты полагают, что полет продолжался несколько часов, прежде чем самолет исчерпал запасы топлива над океаном. Однако поисковые операции в акватории не нашли ни обломков, ни каких-то вменяемых ответов. Примерно 20 фрагментов машины нашли на островах Мадагаскара и вдоль побережья Африки. По версии правительства Малайзии, причиной катастрофы был либо захват самолета, либо умысел пилота.

Flying Tiger Line 739 (16 марта 1962)

В первые дни Вьетнамской войны отряд из 93 рейнджеров армии США отправился на секретное задание в Сайгон. Но вместо того, чтобы лететь военным рейсом, они отправились чартером. После дозаправки в Гуаме их Lockheed L-1049 Super Constellation, на борту которого также были три члена вооруженных сил Южного Вьетнама, пропал без вести. Самолет так и не добрался до следующего перевалочного пункта, даже несмотря на то, что летные условия были идеальными.

Инцидент вызвал самую масштабную поисковую операцию того времени. 1 300 человек прочесали огромный участок Тихого океана, но вообще ничего не нашли. Итальянские моряки на борту нефтяного танкера сообщили о «невероятно ярком» взрыве в небе, после которого в океан якобы упали два горящих объекта — их тоже не смогли найти.

Pan Am 7 (9 ноября 1957)

Boeing 377 Stratocruiser вылетел из Сан-Франциско в Гонолулу с 36 пассажирами и 8 членами экипажа на борту. Рейс должен был стать первым этапом роскошного кругосветного путешествия. Просторная палуба, комфортные кресла, коктейльный бар и обеды из семи блюд — иными словами, дорого и богато.

Но примерно на полпути самолет внезапно исчез с радаров без сигнала бедствия. Через пять дней поисков авианосец флота США нашел на воде обломки и смог отыскать 19 погибших к востоку от Гонолулу. На большинстве погибших были надеты спасательные жилеты, а это означает, что самолет готовился к столкновению с Тихим океаном. Несмотря на повышенное содержание угарного газа в нескольких трупах, авиационный регулятор заключил, что в произошедшем нет следов саботажа.