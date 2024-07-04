Представлен мощный мини-ПК от Lenovo с видеокартой RTX 40

Компания Lenovo выпустила новый компактный ПК под названием ThinkCentre Neo Ultra. Благодаря своим характеристикам новинка составит достойную конкуренцию Mac Studio от Apple.

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Характеристики

Lenovo ThinkCentre Neo Ultra имеет размеры 195×191×108 мм, что соответствует объему 3,6 литра. Его размеры и форм-фактор очень похожи на Mac Studio от Apple. Внутри устройства установлен дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060, а также процессор Intel Core вплоть до i9-14900/T 14-го поколения с вариантами мощности от 35 до 65 Вт.

В отличие от Mac Studio, который использует собственный кремний Apple, мини-ПК Lenovo может похвастаться сочетанием компонентов Intel и NVIDIA. Эта модель оснащена разнообразным набором разъёмов, хотя в ней отсутствует порт Thunderbolt.

ПК поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5-4800/5200/5600 в двух слотах SODIMM и предоставляет широкие возможности для хранения данных благодаря двум слотам M.2 2280 для накопителей PCIe 4.0×4 и двум дополнительным слотам M.2 для беспроводной карты и дополнительной карты AI.

Lenovo ThinkCentre Neo Ultra оснащён четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, четырьмя портами DisplayPort 1.4a, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, а также по одному USB Type-C (20 ГБит/с) и Ethernet. Также стоит отметить систему охлаждения с четырьмя кулерами.

Мини-ПК может поставляться с картой Intel AX211 WiFi 6E/Bluetooth 5.3 или картой Intel BE200 с поддержкой WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство также имеет встроенный динамик мощностью 2 Вт.

Сроки выхода и цена

Lenovo ThinkCentre Neo Ultra должен быть доступен в ближайшее время. В Австралии стоимость ПК начнётся от 2050 евро.