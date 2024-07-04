Представлен мощный мини-ПК от Lenovo с видеокартой RTX 40

Представлен Lenovo ThinkCentre Neo Ultra: мощный мини-ПК с видеокартой RTX 40
Компания Lenovo выпустила новый компактный ПК под названием ThinkCentre Neo Ultra. Благодаря своим характеристикам новинка составит достойную конкуренцию Mac Studio от Apple.
Характеристики
Lenovo ThinkCentre Neo Ultra имеет размеры 195×191×108 мм, что соответствует объему 3,6 литра. Его размеры и форм-фактор очень похожи на Mac Studio от Apple. Внутри устройства установлен дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060, а также процессор Intel Core вплоть до i9-14900/T 14-го поколения с вариантами мощности от 35 до 65 Вт.
В отличие от Mac Studio, который использует собственный кремний Apple, мини-ПК Lenovo может похвастаться сочетанием компонентов Intel и NVIDIA. Эта модель оснащена разнообразным набором разъёмов, хотя в ней отсутствует порт Thunderbolt.
ПК поддерживает до 64 ГБ памяти DDR5-4800/5200/5600 в двух слотах SODIMM и предоставляет широкие возможности для хранения данных благодаря двум слотам M.2 2280 для накопителей PCIe 4.0×4 и двум дополнительным слотам M.2 для беспроводной карты и дополнительной карты AI.
Lenovo ThinkCentre Neo Ultra оснащён четырьмя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A, четырьмя портами DisplayPort 1.4a, двумя USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, а также по одному USB Type-C (20 ГБит/с) и Ethernet. Также стоит отметить систему охлаждения с четырьмя кулерами.
Мини-ПК может поставляться с картой Intel AX211 WiFi 6E/Bluetooth 5.3 или картой Intel BE200 с поддержкой WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство также имеет встроенный динамик мощностью 2 Вт.
Сроки выхода и цена
Lenovo ThinkCentre Neo Ultra должен быть доступен в ближайшее время. В Австралии стоимость ПК начнётся от 2050 евро.
Аккумуляторы LiFePo4 для электрокаров прослужат до 50 лет