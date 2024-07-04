Подо льдами Антарктиды обнаружен затерянный мир

Международная и междисциплинарная команда ученых обнаружила подо льдами Антарктиды крупную трансконтинентальную речную систему эпохи эоцена, которая процветала в период от 44 до 34 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Исследователи отобрали и проанализировали керны, взятые с шельфа моря Амундсена в Западной Антарктиде.

В результате были идентифицированы отложения со слоями из двух различных периодов. Более древний датируется серединой мелового периода. Он содержит следы окаменелостей, спор и пыльцы из умеренного тропического леса возрастом около 85 миллионов лет.

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Более поздний верхний слой возрастом от 34 до 44 миллионов лет в основном состоит из песка среднего и позднего эоцена. Ученые сообщают, что им удалось найти скрытый подо льдами рельеф, напоминающий слоистую структуру системы дельты реки.

"Биогеохимические данные дополнительно подтверждают эту интерпретацию, на что указывают сопоставимые значения с аналогичными средами, которые предполагают палеоэкологическую обстановку, получающую значительный вклад органического и силикокластического материала, переносимого реками", - пишут исследователи.



Анализ также показал, что отложения из второго слоя могут представлять собой остатки прибрежно-устьевых болот, которые были соединены реками и ручьями. По оценкам исследователей, общая протяженность этой системы могла превышать 1500 километров.