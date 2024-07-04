Apple по требованию РКН удалила ряд VPN-клиентов из App Store

Apple выполнила требования Роскомнадзора и начала удалять VPN-клиенты из своего магазина приложений в России. Среди удаленных приложений уже оказались Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN. Об этом сообщает издание Rozetked.

Разработчики Red Shield VPN подтвердили, что их приложение было удалено из App Store по требованию Роскомнадзора.

«Apple по требованию Роскомнадзора удалила приложение Red Shield VPN из российского App Store. Мы знаем как минимум об одном другом приложении VPN, которое было удалено одновременно с нашим», – гласит заявление компании на официальной странице в Twitter.



Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале и добавил, что Apple – одна из немногих американских компаний, которые стремятся к соблюдению российского законодательства и поддерживает диалог с Роскомнадзором.

«Уверен, что эта позиция продиктована желанием в долгосрочной перспективе официально вернуться на российский рынок. Пока же ей нужно сохранять позиции и деловые отношения», – сообщил он.



Исходя из текущей политики Apple, Горелкин считает, что вероятность появления в iOS российского магазина приложений RuStore довольно высока.