Как китайская миссия на Луне может раскрыть происхождение жизни на Земле

25 июня на Землю вернется Чанъэ-6 — китайский научный аппарат, который привезет с собой новые образцы лунного грунта. Портал bigthink.com рассказал, как миссия Китая на Луну может помочь нам выяснить происхождение жизни на Земле.

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Китайский аппарат Чанъэ-6 приземлился в бассейне Южный полюс — Эйткен: самом крупном, глубоком и старом ударном кратере на Луне. Он появился в результате гигантского столкновения, произошедшего 4,2-4,3 млрд лет назад, когда Земля и Луна были очень близкими соседями. Диаметр кратера составляет примерно 2 500 километров при глубине от 6,2 до 8,2 км. Помимо этого, внутри него расположены кратеры помельче — например, бассейн Аполлон, где приземлился Чанъэ-6.

Многие программы по изучению Луны в XXI веке занимаются поиском полезных ресурсов, однако они зачастую забывают о другом научном сокровище. Луна — единственное место, где мы можем найти окаменелости, способные намекнуть на происхождение жизни на Земле.

Для контекста важно понимать, что происходило миллиарды лет назад, когда Землю бомбардировали астероиды и кометы. Луна была в три раза ближе к планете, чем сейчас, и любой удар мог выбросить материалы с достаточной силой, чтобы они попали на поверхность спутника. Не зря образцы грунта, взятые экипажем «Аполлона-14», содержали фрагмент Земли возрастом 4 млрд лет.

На нашей планете найти такие древности трудно. Конечно, на северо-западных территориях Канады есть скалы, чей возраст сравним с образцом лунного грунта, но большинство прочих пород на Земле гораздо моложе. Кроме того, почти все они либо пирогенные, либо подвержены другим изменениям. Иными словами, в них не сохраняются ископаемые.

Из-за этого мы до сих пор не знаем, когда именно на Земле зародилась жизнь. Первым неоспоримым доказательством жизни были строматолиты (окаменелые микробы) возрастом 3,5 млрд лет. Но есть подозрения, что живые организмы на планете появились значительно раньше. Если точнее, на это намекают изотопные сигнатуры углерода в графитсодержащих породах.

Именно поэтому Чанъэ-6 заберет в кратере новые образцы грунта. Вероятно, удар, который привел к появлению бассейна, произошел до появления жизни на Земле, или как минимум в то же время. По оценкам ученых, фрагменты породы в этом регионе Луны датируются 3,98 млрд лет назад. Даже если на самой Луне никогда не было жизни, она могла послужить идеальным «морозильником» для следов ранних организмов Земли.