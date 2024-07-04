Названы ключевые отличия китайской версии Realme GT6 от российской

Китайский регулятор TENAA раскрыл ключевые характеристики флагмана Realme GT6, сообщает Telegram-канал Equal Leaks. Причем эта модель сильно отличается от представленной ранее в глобальной версии GT6.

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Согласно данным из TENAA, Realme GT6 получит флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 3, 6,78-дюймовый OLED-экран, 8, 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128, 256 и 512 ГБ или 1 ТБ.

Смартфону также приписывают селфи-камеру с разрешением 16 Мп и двойную основную камеру с датчиками на 50 Мп (Sony IMX890) и 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5800 мАч должен получить поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Представленные характеристики для китайской версии Realme GT6 сильно отличаются от глобальной модели, которая также доступна и в России. В ней установлен чип Snapdragon 8s Gen 3 и три камеры, в том числе используется основной сенсор Sony LYT-808 и телеобъектив с двойным оптическим приближением, чего нет в версии для Китая.

Компания уже активно рекламирует китайский Realme GT6 на своей странице в соцсети Weibo. Презентация устройства ожидается 9 июля. Вероятнее всего, новинку будут продавать исключительно на домашнем рынке.