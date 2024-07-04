В России планируют создать прозрачный вагон

В России будет разработан прозрачный вагон. Его созданием займутся «Российские железные дороги» (РЖД), заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24».

Как уточнил представитель компании, разработают вагон в следующем году – в декабре. Подчеркивается, что натолкнула на его создание красивая природа в стране. Белозеров обратил внимание на постоянное обновление холдингом подвижного состава.

Белозеров рассказал, что в некоторых тематических поездах имеется специализированный подвижной состав. Там есть обзорные вагоны, вагоны, в которых можно проводить общие мероприятия, вагоны-лектории, также специализированные вагоны «просто для того, чтобы удобно было смотреть». По словам главы холдинга, в летний сезон (с мая по сентябрь) перевозки пассажиров на сети РЖД составят около 61 млн пассажиров.

Ранее Белозеров заявил, что РЖД готовится к введению в эксплуатацию нового пассажирского вагона расширенных габаритов. По его словам, вагон появится в декабре. Полки в нем будут длиной 2 м вместо 183 см. Сам вагон будет шире на 30 см — габарита Т.