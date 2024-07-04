Смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 получит IPS-экран вместо OLED

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, также известный как evleaks, опубликовал маркетинговые материалы, демонстрирующие складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Эта публикация подтверждает не только дизайн, но и предыдущие слухи о характеристиках новинок, сообщает Rozetked.

© Газета.Ru

Так, кроме нового процессора Snapdragon 8 Gen 3 и чуть более тонкого корпуса, Samsung Galaxy Z Flip6 предложит основную камеру на 50 Мп вместо 12 Мп, внешний IPS-экран вместо OLED, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч вместо 8 ГБ и батареи на 3700 мАч в предшественнике.

Новинка также получит новую функцию «Синхронный перевод», которая сможет отображать перевод текста на внешнем экране, что облегчит двустороннее общение.

Складной Samsung Galaxy Z Fold6 получит обновленный корпус, который будет больше и тоньше, новый Snapdragon 8 Gen 3, а также более яркие экраны. В остальном изменения будут незначительны, либо их не будет вовсе.

На предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля будут представлены новые складные смартфоны, умные часы Galaxy Watch7 и Watch Ultra, беспроводные наушники Galaxy Buds 3 и 3 Pro, а также умное кольцо Galaxy Ring.