Роскачество предупредило о скрытых дефектах витринных образцов техники

Россиянам, решившим купить витринный образец техники, эксперты рекомендуют тщательно осмотреть товар на предмет повреждений и дефектов, а также уточнить условия гарантии и полноту комплектации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роскачество.

Витринные образцы могут быть подвержены воздействию различных факторов, что может сказаться на их внешнем виде и функциональности. По этой причине они обычно продаются дешевле, чем новые товары.

Особое внимание рекомендуется уделять при покупке телевизоров, мониторов, смартфонов и проекторов с витрины. В магазинах часто проигрывается видео на экранах при максимальной яркости, что может привести к проблемам с изображением.

Из-за подзарядки во время демонстрации на витрине аккумулятор смартфона может изнашиваться. У проекторов в большинстве моделей используются лампы, срок службы которых невелик, поэтому рекомендуется узнавать у продавца, работала ли лампа, и сколько времени она была включена.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что перед покупкой всегда следует проверять технику на наличие полной комплектации и работоспособность всех элементов. Если на технике есть наклейки транспортировочной пленки или фиксаторы, это может служить одним из признаков того, что техника не использовалась и просто стояла в торговом зале.

Роскачество также напоминает о праве покупателя вернуть или обменять витринный образец, если его внешний вид или другие характеристики не устраивают. Если у витринного экземпляра есть небольшие царапины или неполная комплектация, можно попросить небольшую скидку.