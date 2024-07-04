Роскосмос показал «светящиеся» коралловые острова с орбиты
Российский космонавт Александр Гребенкин показал снимки «светящихся» атоллов, сделанные с орбиты Земли.
Фото опубликовала госкорпорация «Роскосмос».
«Александр Гребенкин поделился очередной серией фото. На этот раз в объективе космонавта - атоллы», - сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
«Светящиеся» атоллы это коралловые рифы, которые образуются над подводными вулканами и горами. Чаще всего их можно встретить в Тихом и Индийском океанах, в зона теплых тропических и субтропических вод.
© Александр Гребенкин, Роскосмос
© Александр Гребенкин, Роскосмос
© Александр Гребенкин, Роскосмос