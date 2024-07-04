Роскосмос показал «светящиеся» коралловые острова с орбиты

Российский космонавт Александр Гребенкин показал снимки «светящихся» атоллов, сделанные с орбиты Земли.

© Александр Гребенкин, Роскосмос

Фото опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Александр Гребенкин поделился очередной серией фото. На этот раз в объективе космонавта - атоллы», - сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.



«Светящиеся» атоллы это коралловые рифы, которые образуются над подводными вулканами и горами. Чаще всего их можно встретить в Тихом и Индийском океанах, в зона теплых тропических и субтропических вод.

© Александр Гребенкин, Роскосмос

© Александр Гребенкин, Роскосмос