В сети обнаружили «государственную» версию Windows 11

Пользователи соцсетей нашли специальную версию Windows 11, якобы разработанную для государственных служащих. На это обратило внимание издание TechSpot.

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О существовании версии Government Edition, якобы разработанной Microsoft для государственных организаций, в том числе рассказал пользователь X под ником Andy__Kirby. По его словам, из этой системы удалены почти все приложения Microsoft, отсутствует реклама, нет виджетов в меню «Пуск». Специалисты TechSpot заявили, что «государственной» версии Windows не существует — это неофициальная сборка.

Авторы медиа изучили сборку и выяснили, что размер дистрибутива ОС существенно меньше установочного файла Windows 11. В сборке отсутствуют Microsoft Edge, Windows Security Suite, Camera, Media Player, Paint, Clock и другие встроенные программы.

Также создатели сборки, судя по всему, обошли жесткие требования Microsoft к состоянию компьютеров. Неофициальная «государственная версия» может работать на старых системах, которые не соответствуют всем стандартам.

«Хотя название Government Edition предполагает официальный дистрибутив от Microsoft, все признаки указывают на то, что это очередная фанатская сборка», — подытожили специалисты.



В январе энтузиасту под ником NTDEV удалось сжать актуальную операционную систему Microsoft до рекордных размеров. Специалист сжал установочный файл системы с 7 гигабайт до 100 мегабайт.