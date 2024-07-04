Редкий гриб-коралл обнаружили в России

Уникальный гриб-коралл из Красной книги обнаружили в России. Об этом сообщает Telegram-канал национального парка «Башкирия».

© Lenta.ru

Как рассказали в нацпарке, необычный гриб носит название ежовик коралловидный. Этот вид имеет уникальную форму и текстуру: благодаря множеству «кудрявых» отростков он похож на морские кораллы.

«Это сапротрофный гриб, он питается разлагающимися органическими веществами», — говорится в сообщении.



Растет гриб, также называемый герицием коралловидным, на неживых лиственных деревьях, поваленных стволах и пнях.

Отмечается, что в башкирском нацпарке сейчас также можно увидеть редкое растение — цветущий шлемник высокий.