В России разработали систему поиска людей при помощи Wi-Fi

Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали отечественную систему, которая позволяет находить человека в помещениях при помощи Wi-Fi с точностью до 5-7 м.

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Мобильные сети определяют местоположение с точностью до 300-500 м и не могут использоваться для поисков внутри помещений, например, в промзонах и шахтах, а сигнал спутника может просто не пройти стены и другие препятствия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Специалисты научно-образовательного центра для наукоемких промышленных предприятий г. Новосибирска разработали программное обеспечение для определения местоположения мобильных устройств в сети Wi-Fi внутри помещений с точностью 5-7 метров. Система может применяться для поисковых работ внутри зданий, шахт и подземных помещений, родительского контроля школьников, помощи в ориентации внутри больших зданий, в частности людям с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.



Как уточняет пресс-служба, устройство с доступом к Wi-Fi, будь то смартфон или часы, определяет параметры точек доступа сети Wi-Fi, а также уровни сигнала от этих точек доступа до искомого объекта. При этом, искомый девайс может быть даже не зарегистрирован в сети. Система собирает информацию, отправляет на сервер, где вычисляется расстояние до каждой точки и, используя метод трилатерации, определяет координаты объекта. Чем больше Wi-Fi-точек вокруг, тем точнее результат.

"Проблема точности определения местоположения внутри помещений в том, что сигнал от спутников ГЛОНАСС или GPS здесь очень слабый. А по сигналам от базовых станций мобильных сетей точность определения очень грубая - до 300-500 метров. Естественно, внутри помещений нужна другая точность - обычно не хуже 5-7 метров", - приводит пресс-служба слова руководителя центра, доцента кафедры Инфокоммуникационных систем и сетей (ИКСС) СибГУТИ Анатолия Костюковича.



Отмечается, что на отечественном рынке представлены преимущественно зарубежные аналоги подобной системы, однако сейчас их очень трудно сертифицировать в России, так как они могут точно отслеживать местоположение людей. Система уже апробирована в одной из школ Новосибирска и позволит родителям в будущем при помощи приложения отслеживать местоположение детей. "Сейчас отрабатывается алгоритм трекинга - отслеживания перемещения, чтобы не просто определить, где находится объект наблюдения, а куда движется, чтобы приложение указывало маршрут, как на навигаторах", - приводятся в сообщении слова Костюковича.

О вузе

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и IT-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.