В России ввели новые ограничения для пользователей IP-телефонии

Некоторые российские операторы связи получили письмо от Федеральной службы безопасности (ФСБ), в котором организации просят запретить использовать VoIP-аккаунты с зарубежных IP-адресов и с хостинга российских провайдеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо руководства оператора «Квантум», разосланное клиентам.

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Издание пишет, что требование ФСБ может быть связано с тем, что сейчас клиенты могут получать виртуальные номера и арендовать виртуальные сервисы для пользования услугами телефонии. При этом арендовать их за рубежом дешевле, а отследить трафик через виртуальную АТС невозможно, чем активно пользуются мошенники.

В то же время провайдеры хостинга упоминаются в распоряжении спецслужб, предположительно, потому, что с их помощью можно обойти запрет на использование VoIP из-за рубежа. Сейчас люди могут покупать виртуальные сервера у хостеров и заходить на них через VPN, однако в будущем эту возможность заблокируют.

До этого сообщалось, что некоторые VPN-сервисы могут представлять опасность для пользователей, превращая их устройства в ботнеты.