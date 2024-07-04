Samsung сократит количество флагманов

Корпорация Samsung заметно сократит количество флагманских смартфонов основной линейки. Об этом сообщает издание Android Headlines.

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По информации источников, в компании намерены отказаться от Galaxy S25+ — смартфона с увеличенной диагональю экрана. Таким образом, в запланированную на начало 2025 года серию телефонов войдут только два устройства — Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra.

Причина, по которой Samsung сократит количество выпускаемых флагманов, не раскрывается. Однако журналисты медиа полагают, что в компании недовольны продажами аппаратов с большой диагональю дисплея.

Samsung каждый год традиционно выпускает по три флагманских аппарата — базовый, модель с увеличенным дисплеем и топовый девайс серии. Однако разницы между базовой моделью и девайсом с увеличенным экраном становится все меньше, что мешает пользователю определиться с покупкой.

Журналисты Android Headlines полагают, что в серии останутся два устройства, позиционирование которых понятно потребителям — базовый смартфон и продвинутый флагман.

Ранее корпорация Samsung назвала дату следующей презентации гаджетов Galaxy Unpacked. Мероприятие, на котором представят складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 и умное кольцо Galaxy Ring, состоится 10 июля в Париже.