LG выпустила сверхтонкий ноутбук с автономностью до 20 часов

Компания LG обновила свою серию сверхтонких ноутбуков, представив новую модель — Gram SuperSlim.

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Этот 15-дюймовый ноутбук сочетает в себе портативность и мощность, весит чуть более 900 грамм и имеет толщину меньше батарейки AA.

Новая версия оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H, который может уступать своему предшественнику, Core i7-1360P, в некоторых тестах.

В то же время благодаря замене оперативной памяти LPDDR5-6000 на более быструю LPDDR5X-7467, производительность в некоторых задачах должна улучшиться.

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Ноутбук оснащён 15.6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p, соотношением сторон 16:9 и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

LG также сохранила аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч, обеспечивающий до 20 часов автономной работы. В ноутбуке присутствуют два порта Thunderbolt 4, один USB 3.2 Type-C и 3.5 мм аудиоразъём.

На данный момент LG Gram SuperSlim доступен по цене $799.99 в рамках акции в честь старта продаж. Обычная же его цена составляет $1399.99.