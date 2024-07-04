В предметах женской гигиены обнаружили мышьяк, свинец и кадмий

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что гигиенические тампоны для женщин нескольких популярных брендов содержат такие тяжелые ядовитые металлы, как кадмий, свинец и мышьяк.

Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt). Тампоны вызывают особую озабоченность, поскольку слизистая влагалища имеет более высокий потенциал для химической абсорбции, чем другие участки тела. Кроме того, этими продуктами пользуется от 50% до 80% женщин во время месячных.

Известно, что токсичные металлы увеличивают риск слабоумия, бесплодия, диабета, рака и различных осложнений при беременности. Они могут повредить печень, почки и мозг, а также сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы. Исследователи оценили уровни 16 металлов (мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка) в 30 тампонах 14 различных марок. Оказались, что металлы присутствовали во всех типах тампонов.

Ни одна категория изделий не отличалась последовательно более низкими концентрациями всех или большинства металлов. Уровни свинца были выше в неорганических тампонах, но мышьяка оказалось больше в органических вариантах.

По словам ученых, вредные металлы могли попасть в тампоны несколькими путями: хлопковый материал мог впитать эти вещества из воды, воздуха или почвы через близлежащий загрязнитель (например, если хлопок рос рядом со свинцовым заводом). Либо токсины намеренно добавили в ходе производства в качестве пигмента, отбеливателя, антибактериального средства или другого компонента. Пока неясно, способствуют ли обнаруженные в ходе этого исследования металлы каким-либо негативным последствиям для здоровья. Команда намерена проверить, сколько токсинов может вымываться из тампонов и усваиваться организмом.