В горном озере на высоте пять тысяч метров нашли сотни человеческих скелетов

Ученые приблизились к разгадке тайны озера в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. Об этом пишет The Sun.

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Горное озеро Роопкунд в индийском штате Уттаракханд, граничащем с Непалом, остается тайной для исследователей с тех пор, как его нашел британский рейнджер в 1942 году. В этом водоеме, расположенном на высоте почти пять тысяч метров над уровнем моря, лежат около пяти сотен человеческих скелетов. При этом увидеть их под поверхностью можно лишь один месяц в году, когда сходит снег.

Загадочности озеру и скелетам в нем придает и то, что эта точка крайне труднодоступна из-за расположения и суровых погодных условий. Дорога к Роопкунду занимает около пяти суток. По одной из версий, в озере лежат кости индуистских паломников, которые шли по священному маршруту Нанда Деви Радж Джат. Согласно одной из легенд, король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц в дорогу, чтобы посетить святилище Нанда Деви. Из-за сильного града они навсегда остались у озера, медленно превратившись в скелеты. Местные жители также предполагают, что это могли быть тела индийцев, возвращавшихся с войны.

После анализа ДНК 37 костей выяснилось, что большинство людей лежат там уже около тысячи лет, а кости других датируются примерно XIX веком. Подавляющее большинство образцов имеют средиземноморские гены. Антрополог Кэтлин Моррисон из Пенсильванского университета отметила, что греческое царство существовало на Индийском субконтиненте около 200 лет, начиная с 180 года до нашей эры. По ее мнению, останки греческих поселенцев были разбросаны по округе, и местные жители просто сложили их в озеро.

«Когда вы видите много человеческих скелетов, обычно это кладбище», — пояснила она.



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