Бразилия запретила Meta* обучать свой ИИ на местных данных

Бразильский национальный орган по защите данных обязал компанию Meta* прекратить использование данных бразильских пользователей для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

© Ferra.ru

Это решение, как сообщает Associated Press, стало ответом на обновленную политику конфиденциальности Meta*, которая позволяет компании включать публичные сообщения в свои системы искусственного интеллекта. Регулятор сослался на "неизбежный риск нанесения серьезного и непоправимого ущерба" фундаментальным правам человека.

Правозащитная группа высоко оценила решение, поскольку оно защищает детей от возможного неправомерного использования их данных. Однако Рональдо Лемос из Института технологий и общества Рио-де-Жанейро предупредил, что это решение может помешать "прозрачности использования данных технологическими компаниями".

Meta*, выразив разочарование, заявила, что ее методы соответствуют бразильским законам о конфиденциальности. Компания рассматривает это как неудачу для инноваций и развития искусственного интеллекта в Бразилии.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена