В России обнаружили остатки деревьев возрастом 163 миллиона лет

Ископаемую древесину возрастом 163 миллиона лет нашли в одном из песчаных карьеров Орловской области. Она может оказаться полезной в развитии ядерной отрасли. Со временем эти деревья превратятся в кристаллы, которые в свою очередь могут быть использованы для мониторинга состояния ядерных реакторов и выявления редчайших радиоактивных распадов.

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Понимание процесса кристаллизации древесины в будущем позволит воспроизвести его в лабораторных условиях. Исследователи также хотят проверить гипотезу о древнем океане, который якобы существовал на месте Орловской области в эпоху мезозоя, что в теории позволило бы сохранить древнюю древесину в почти нетронутом состоянии.

Ранее археологи обнаружили семена винограда возрастом до 60 миллионов лет. Именно та эпоха ознаменовалась концом мелового периода мезозойской эры, когда крупный астероид столкнулся с Землей.