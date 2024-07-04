В Перу обнаружен сакральный центр возрастом 5000 лет

Археологическая миссия Министерства культуры Перу обнаружила ранее неизвестный древний храмовый комплекс в Лос-Паредонес, городе инков, расположенном недалеко от города Наска.

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Лос-Паредонес был административным центром инков во времена правления Топа Инки Юпанки, десятого Сапа Инки (1471-1493 гг. н.э.). Это была столица империи инков во времена правления династии Ханан.

Свой город инки возвели недалеко от другого легендарного города - Кауачи, который был церемониальным центром цивилизации Наска. Последняя, как считается, создала всемирно известные геоглифы на плато Наска.

Как сообщает Heritage Daily, в ходе раскопок археологи обнаружили руины храмового комплекса доклассической эпохи. Уже предварительная датировка показала, что он был построен как минимум 5000 лет назад. А уточненная датировка может сделать этот объект еще старше.

Станы храма были возведены из глиняного кирпича. В центре располагалась лестница, ведущая на крупную площадку, приподнятую над поверхностью. Внутри храма были найдены фризы, украшенные антропоморфными изображениями. Особое внимание экспертов привлекло изображение человека с головой птицы и когтями рептилии.

В верхней части храмового комплекса была найдена стена, покрытая тонкой штукатуркой и украшенная живописным узором. Для создания картины древние мастера использовали белый, синий и красный пигменты.

Рядом с храмом исследователи раскопали остатки еще одного сооружения, имевшего церемониальной смысл. Этот храм оказался гораздо моложе своего соседа. Он датирован поздним периодом культуры Моче, то есть 600-700 годами нашей эры. Этот народ объединяла общая культура, но жили эти люди обособленными автономными сообществами, не объединяясь в единое государство.

В ходе раскопок также была обнаружена большая ступенчатая платформа и захоронение ребенка, умершего в возрасте 5 или 6 лет.