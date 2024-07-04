Астрономы открыли необычную радиогалактику

Международная команда астрономов открыла необычную радиогалактику, получившую обозначение J0011+3217. Ее изображение было получено с помощью телескопа LOFAR.

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Вновь открытая галактика демонстрирует необычные особенности.

К примеру, одна обладает ярко выраженным односторонним вторичным лепестком. Об этом говорится в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, а также на ресурсе Phys.org.

"В ходе второго выпуска данных двухметрового обзора неба LOFAR (LoTSS DR2) на частоте 144 МГц мы идентифицировали необычную радиогалактику J0011+3217", - пишет группа астрономов под руководством Шобхи Кумари из колледжа города Миднапур в Индии.



Объект они описывают как гигантскую радиогалактику с односторонним вторичным лепестком и невыровненными гигантскими первичными лепестками. Кроме того, галактика оказалась связана с галактическим скоплением Abell 7.

Исследователей удивили так называемые лепестки. Вторичная доля, как показали наблюдения, достигает в длину примерно 2,77 миллиона световых лет, что составляет 85 процентов от первичной доли. Такие односторонние вторичные доли встречаются чрезвычайно редко.

Как правило, что вторичные доли бывают более чем в четыре раза меньше первичных. Известные некоторые случаи, когда это правило нарушалось. Но вторичная доля галактики J0011+3217 оказалась крупнейшей среди себе подобных за всю историю наблюдений. Еще одной особенностью этой галактики является то, что у нее были зафиксированы незначительные отклонениями от оси.