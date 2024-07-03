Найдены следы древнейшего в мире колдовского ритуала

В австралийской пещере Клоггс исследователи обнаружили свидетельства магического ритуала, который может оказаться древнейшим известным в мире подобным ритуалом. Более того, он оказался еще и самым продолжительным ритуалом в истории человечества.

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Как сообщает Arkeonews, к сенсационным выводам привели две палки, найденные в австралийской пещере. Их возраст оценивается в 11-12 тысяч лет. Однако ученые провели сравнительный анализ и выяснили, что палки были обработаны точно так же, как их обрабатывали аборигены в XIX веке, когда аналогичные предметы широко использовались в колдовской практике.

Из этого археологи сделали вывод, что древние палки также могли использоваться для различного рода магических ритуалов. Это означает, что колдовская практика передавалась из поколения в поколение на протяжении 11-12 тысяч лет, практически не видоизменяясь.

Подобной ритуальной практики, которая существовала бы столь же долго, нигде больше пока не находили. Тем самым находка в австралийской пещере привела сразу к двум рекордам: палки оказались древнейшими колдовскими предметами, а ритуал, при котором они использовались, оказался самым продолжительным в истории.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour. В статье утверждается, что "находка может представлять собой древнейший известный культурно переданный ритуал, который сохранялся среди местных жителей со времен последнего ледникового периода до колониальных времен".

Пещера Клоггс расположена на юго-востоке Австралии в регионе, богатом на археологические находки. Она расположена на вершине известнякового утеса, откуда открывается великолепный вид на зеленые предгорья так называемых Австралийских Альп.

Пещера уходит вниз примерно на 12 метров. Древнейшие следы человека, найденные в ней, были оставлены около 25 тысяч лет назад. На протяжении многих тысячелетий аборигены приходили сюда для совершения ритуалов.