В споре о достоверности полета американцев на Луну поставили точку

Добытый американцами в ходе программы Apollo грунт является лунным. Таким образом глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов подтвердил депутатам Госдумы тот факт, что США посещали Луну. Lenta.ru

"По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным. Вот это и ответ на вопрос (были ли американцы на Луне. – Прим. ред.)", – отметил Борисов. Москва24

В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга впервые в истории человечества ступили на поверхность Луны и взяли образцы лунных пород. Газета.Ru