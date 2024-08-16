Корабли и инструменты эпохи Великих географических открытий

На период между XV и XVII веками пришлась т.н. эпоха Великих географических открытий, в ходе которой европейцы открыли множество маршрутов и колонизировали территории по всей Земле. Португалия и Испания были доминирующими судоходными силами того времени. Портал history.com рассказал, какими кораблями и инструментами они пользовались.

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Каравелла

В XV веке Португалия начала собирать новый тип кораблей — каравеллы. Они были кораблями среднего размера на две или три мачты, с треугольными парусами и маленькой командой. Каравеллы были одними из самых популярных кораблей среди португальских и испанских моряков, прокладывавших новые маршруты.

Каракка

Каракка была своего рода старшей сестрой каравеллы — большие габариты, три или четыре мачты, квадратные и треугольные паруса. Благодаря своим размерам эти корабли лучше выдерживали плавание по бурным водам, а также могли предложить больше места в трюме для различных товаров. Фердинанд Магеллан впервые совершил кругосветное плавание именно на каракке.

Галлеон

В XVI веке на замену караккам пришли галлеоны. Они могли перевозить не только тонны груза, но и тяжелые пушки, однако при этом по скорости и маневренности превосходили своих предшественниц. Европейские моряки часто использовали галлеоны для вывоза награбленных ресурсов из колонизированных земель.

Мореходные доски

Один из инструментов европейских моряков для навигации. При помощи мореходных досок они следили за скоростью и направлением корабля. На верхней половине доски были компасные разметки и отверстия для деревянных шпилек. Каждые полчаса ответственный моряк смотрел на реальный компас, чтобы определить направление, после чего отмечал его на мореходной доске.

Астролябия

Астролябия применялась для навигации по звездам. При помощи этого устройства моряки измеряли угол между горизонтом и небесным светилом, будь то Солнце, Луна или какая-либо звезда. После этого полученные данные использовались для расчета долготы и широты корабля.