Названа возможная причина долголетия гренландской акулы

Ученые Манчестерского университета раскрыли возможную причину долголетия гренландской акулы, которая заключается в поддержании мышечной метаболической активности. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) является самым долгоживущим видом позвоночных с максимальной продолжительностью жизни, достигающей 500 лет. Ранее считалось, что такая долгая продолжительность жизни обусловлена ​​холодной средой обитания акул и минимальными движениями, но причины, по-видимому, гораздо сложнее.

Исследователи сосредоточились на изучении метаболических процессов, которые могут объяснить такую долгую жизнь, предположив, что метаболизм этих акул не изменяется с возрастом, что и было подтверждено экспериментально.

Для измерения метаболизма гренландских акул команда провела ферментные анализы на образцах сохранившейся мышечной ткани. Измерения проводились на акулах различных возрастов в широком диапазоне температур окружающей среды. Результаты показали, что на протяжении многих лет метаболическая активность мышц акул оставалась неизменной, что не характерно для большинства животных.

С возрастом у многих организмов обычно наблюдаются изменения в активности метаболических ферментов. Это подтверждает гипотезу, что гренландская акула не демонстрирует традиционных признаков старения.

Метаболические ферменты гренландской акулы были значительно активнее при более высоких температурах, что указывает на отсутствие специфической адаптации к полярной среде. Это важно учитывать в условиях изменяющегося климата, так как виды с длительным периодом смены поколений (самка достигает половой зрелости к 150 годам), такие как гренландская акула, могут быть менее способны к адаптации.