В Италии обнаружили ловушку для Спартака

Группа археологов под руководством доктора Паоло Визоны из Университета Кентукки (США) при проведении изыскательских работ на юге Италии обнаружила римскую оборонительную стену, построенную для того, чтобы заманить в ловушку знаменитого Спартака.

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Как сообщает Heritage Daily, находка была сделана в юго-центральной части Калабрии во время обследования леса Доссоне делла Мелия. Археологи нашли там древнюю каменную стену и следы земляных работ общей протяженностью более 2,7 километра.

Также были обнаружены остатки римского оборонительного рва и двойного вала или насыпи. Ученые считают, что это сооружение было напрямую связано с восстанием Спартака, лидера восставших против Рима рабов.

"Теперь окончательно установлено, что стена является частью сооружений, построенных римским полководцем Марком Лицинием Крассом для сдерживания лидера восстания рабов Спартака и его войск", - следует из заявления Археологического института Америки.



В пользу этой теории говорит и тот факт, что в ходе раскопок были обнаружены многочисленные фрагменты сломанного железного оружия, в том числе рукояти мечей, частично сохранившиеся длинные изогнутые клинки, наконечники дротиков и копий.

Подобные предметы указывают на то, что на этом месте состоялась ожесточенная битва между римлянами и войсками Спартака. По версии ученых, воины Спартака угодили в ловушку, устроенную римлянами, и с боем пытались из нее вырваться.

"Открытие стало возможным благодаря подсказке местной группы экологов, которые знали о существовании стены, но не знали, чем она могла бы быть. Команда исследовала стену и ров с помощью георадара, лидара, магнитометрии и отбора проб почвы", - говорит доктор Паоло Визона.



Восстание Спартака вспыхнуло в 73 году до нашей эры, когда он вместе с группой других гладиаторов сбежал из гладиаторской школы, располагавшейся недалеко от города Капуи в регионе Кампания. Эта группа составила костяк будущей армии из освобожденных рабов, численность которой достигла 70 тысяч человек.

Рим был вынужден отправить регулярные войска для подавления мятежа, ставшего крупнейшим в своем роде. На борьбу с армией рабов было отправлено восемь легионов под командованием Марка Лициния Красса. Войско Спартака было разбито в 71 году до нашей эры.