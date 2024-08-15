Какими бытовыми предметами пользовались в Средние века?

Жизнь в Средние века достаточно сильно отличалась от современной: жесткая структура общества означала, что быт дворян, простолюдинов и других социальных групп кардинально различался. Портал history.com рассказал, какие предметы часто встречались в повседневной жизни разных сословий.

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Экзотические животные

Как и привилегированные сословия других периодов, состоятельные дворяне в Средние века не упускали возможности продемонстрировать свой статус, власть и престиж через пожитки. Среди них были не только специи и дорогие ткани, но и экзотические домашние питомцы — обезьяны, тигры, тропические птицы. Да Винчи не зря написал картину «Дама с горностаем»: мех этих зверьков использовался для одеяний самых могущественных членов общества, в том числе знати.

Веретено

Многие женщины низших сословий работали на производстве текстиля: трудоемкой индустрии, которая требовала владения набором специфических навыков. Например, умения обращаться с веретеном. Многие картины того периода подчеркивают «домашнюю» природу пряжи и важность веретена для средневековой эпохи.

Иглы для шитья

Хотя женщины не имели доступа к тому же образованию, что и мужчины, дамы высших сословий часто обучались домашним искусствам, вроде шитья. Однако их работа отличалась от того, чем занимались обычные простолюдинки — вплоть до инструментов, которыми они пользовались. Металлические иглы были редкостью в Средние века: ими могли похвастать лишь самые состоятельные женщины. Беднякам приходилось пользоваться иглами из костей, щетины кабанов, дерева или других природных материалов.

Зеркала

Если сегодня зеркала считаются обычными предметами интерьера и косметики, то в Средние века они были настоящей роскошью. Вероятно, зеркала были доступны лишь самым привилегированным женщинам. Они являлись редкими символами достатка, и часто становились подарками от состоятельных ухажеров. Для контекста, тогда блестящая часть зеркал изготовлялась из отполированных металлов, таких как бронза, олово или серебро.

Справочники трав

Хотя многие аспекты Средневековой медицины могут выглядеть немного дико, в них прослеживаются пути, которые привели к современным методам лечения. А именно, широкое распространение растительных лекарств. Многие люди держали дома справочники трав, которые содержали физические описания и иллюстрации растений, а также поясняли, какими свойствами они обладают. Обычно такие справочники изготавливали монахи и писцы.