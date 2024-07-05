Астрономы отследили движение двух потенциально опасных астероидов

Планетарный радар NASA проследил за сближением двух крупных астероидов с Землей. Оба считаются потенциально опасными для нашей планеты.

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Астероид 2024 MK был открыт только в этом году. Его ширина оценивается в 150 метров. Он приблизился к Земле на расстояние в 295 тысяч километров 29 июня.

Сближение Земли с объектами такого размера происходит относительно редко, примерно раз в пару десятилетий. Поэтому ученые воспользовались возможностью узнать как можно больше об этом небесном теле. Наблюдения показали, что на его поверхности присутствуют вогнутости, гребни и валуны длиной около 10 метров.

При пролете траектория астероида немного изменилась под влиянием гравитации Земли. Это сократило его 3,3-летний период обращения вокруг Солнца на 24 дня.

Астероид 2011 UL21 пролетел мимо Земли 27 июня. Расстояние между ними составило 6,6 млн км – это в 17 раз превышает расстояние между Землей и Луной. Его ширина составляет 1,5 км.

Новые наблюдения показали, что 2011 UL21 имеет сферическую форму. Кроме того, он представляет собой двойную систему. У него есть спутник меньшего размера, который вращается на расстоянии 3 км от него.

Считается, что две трети астероидов подобного размера – двойные системы. Их обнаружение особенно важно, так как ученые могут использовать измерения их положения относительно друг друга для оценки взаимных орбит, масс и плотностей. Эта информация показывает, как сформировались космические тела, сообщает сайт NASA.

Ранее в Солнечной системе открыли более 400 новых астероидов. Они вращаются между Марсом и Юпитером.