Ученые в России разработали нейросеть для подбора модных образов

В Восточно-Сибирском университете технологий и управления (ВСГУТУ) появилась нейросетевая модель, которая поможет людям в подборе модных образов из одежды. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

Авторы проекта — учащиеся нескольких направлений университета. Новизна разработки состоит в том, что образы будут формироваться «нейросетным стилистом», в том числе исходя из имеющихся вещей в гардеробе. Главное, чтобы пользователь внес в мобильное приложение фотографии своей одежды — остальное дело за «ИИ-стилистом».

Новое устройство, как уточняется, работает на платформе Android.

«А особенностью программы является возможность постоянного обновления и изменения предпочтений пользователей, что позволяет ей адаптироваться к изменяющимся стилям», — рассказал один из авторов проекта Виталий Смородников.



В заключение сказано, что программа подойдет частным пользователям. Кроме того, ею можно пользоваться сервисам онлайн-шопинга, приложений моды и даже персональным стилистам.

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