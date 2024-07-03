Ученые описали опасные для Земли солнечные вспышки

Ученые описали вид «разрушительного» солнечного излучения, представляющего угрозу для нашей планеты. Это «события с солнечными частицами», или выбросы протонов прямо с поверхности Солнца.

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Исследования показали, что примерно раз в тысячу лет экстремальные выбросы солнечных частиц обрушиваются на Землю. Они способны нанести серьезный ущерб озоновому слою и повысить уровень ультрафиолетового излучения у поверхности. В периоды, когда магнитное поле Земли ослабевает, такие выбросы становятся особенно опасны.

Магнитное поле обеспечивает нашей планете защиту от солнечной радиации. Оно не является стабильным. Магнитные полюса не совпадают с географическими и смещаются. В ХХ веке северный магнитный полюс двигался по северной части Канады со скоростью около 40 км в год. При этом магнитное поле ослабло более чем на 6%.

Геологические данные показывают, что в определенные периоды истории магнитное поле Земли было еще более слабым или вовсе практически отсутствовало. Эти периоды могли продолжаться сотни и даже тысячи лет.

Ученые также обнаружили следы мощных солнечных выбросов на протяжении всей истории Земли. Некоторые из них были в тысячи раз сильнее, чем любые события, зафиксированные современными приборами.

Экстремальные явления, связанные с солнечными частицами, происходят каждые несколько тысячелетий. Последнее из них датировали 993 годом нашей эры.

Частицы не только испускают опасное излучение, но и вызывают цепочку химических реакций в верхних слоях атмосферы, которые приводят к разрушению озонового слоя. Моделирование показало, что при слабом магнитном поле истонченный озоновый слой не смог бы восстановиться в течение шести лет. Это повысило бы уровень УФ-излучения у поверхности на 25%, а скорость повреждения ДНК под воздействием солнца – на 50%.

Ученые отметили, что совпадение слабого магнитного поля и сильного УФ-излучения могло оказать важное влияние на эволюцию жизни. Возможно, такие условия привели к вымиранию последних неандертальцев и представителей мегафауны около 40 тысяч лет назад, сообщает The Conversation.