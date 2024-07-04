Китай построит самую большую солнечную электростанцию в мире

Компания China Three Gorges Renewables Group объявила о планах построить уникальную по эффективности солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт. Об этом сообщает издание Electrek.

© Газета.Ru

Общая стоимость проекта составит $11 млрд, и он будет обеспечивать энергией регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Строительство должно начаться в сентябре этого года и завершиться в 2027 году.

Для сравнения: три крупнейшие солнечные электростанции в мире имеют мощность около 3 ГВт каждая, и все они расположены в Китае. Новая солнечная электростанция будет построена во Внутренней Монголии на севере Китая и будет передавать электричество по линиям сверхвысокого напряжения.

Помимо солнечной электростанции мощностью 8 ГВт, проект включает в себя строительство ветряной электростанции мощностью 4 ГВт, буферного хранилища мощностью 5 ГВт, комплекса по сбору солнечной тепловой энергии мощностью 200 МВт и угольной электростанции мощностью 4 ГВт. Объект будет эксплуатироваться компаниями China Three Gorges Renewables (56% доли) и Inner Mongolia Energy Group (44%).

Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию к июню 2027 года.