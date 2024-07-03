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Роскосмос заключил госконтракты на 97 млрд рублей в рамках создания РОС

Роскосмос уже заключил в рамках создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) госконтракты примерно на 97 млрд рублей.

Роскосмос заключил госконтракты на ₽97 млрд в рамках создания РОС
© Роскосмос

Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы.

"Первые три года его (проекта РОС - прим. ТАСС) реализации предусматривали 157 млрд. Но мы пошли навстречу нашему Минфину, сдвинули ряд мероприятий вправо в надежде, что они будут профинансированы чуть позже. Сегодня подготовлены и заключены контракты примерно на 97 млрд рублей", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.

Наука и техника
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