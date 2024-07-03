Глава Роскосмоса совершит визит в Китай

Глава Роскосмоса сообщил, что 10 июля совершит визит в Китай
Глава Роскосмоса Юрий Борисов 10 июля совершит рабочий визит в Китай.
Как глава госкорпорации заявил на пленарном заседании Госдумы, он обсудит с китайскими коллегами перспективы освоения Луны, в частности, создание на поверхности естественного спутника Земли ядерной энергоустановки.
"[Создание ядерной энергоустановки] это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят - я туда 10 июля еду - с коллегами из Китая перейдем к практической реализации", - сказал Борисов в ходе правительственного часа.