Миру предрекли «демографическую черную дыру»

Восточная Азия представляет собой будущую «черную дыру демографии» всего человечества. С таким заявлением выступил демограф Алексей Ракша, передает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам специалиста, там рождаемость является самой низкой в мире. При этом, как уточнил он, это очень развитый регион, который требует огромного количества людей.

В журнале The Lancet опубликованы работы, в которых говорится, что проблема нехватки рабочих рук на фоне низкой рождаемости вскоре станет глобальной. Ученые и экономисты считают, что решить вопрос можно стимуляцией рождаемости, развитием активного долголетия, заменой рабочих рук роботами и миграцией.

По мнению авторов, к 2100-му только шесть стран будут иметь достаточно детей, чтобы поддерживать стабильное население: африканские Чад, Нигер и Сомали, тихоокеанские острова Самоа и Тонга, а также Таджикистан.

Ранее в стране был подписан указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Один из блоков посвящен достижению национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».