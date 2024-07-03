Google Pixel 6 превращается в «кирпич» после сброса к заводским настройкам

Владельцы смартфонов серии Google Pixel 6 (6, 6a, 6 Pro) за последнюю неделю оставили немало жалоб на критическую проблему: при сбросе к заводским настройкам девайсы просто превращаются в кирпич.

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Как известно, сброс к заводским настройкам удаляет все данные и приложения с устройства. Настройки также возвращаются в значение по умолчанию. Обычно к такому прибегают перед продажей смартфона на вторичном рынке.

Серия Google Pixel 6 увидела свет в конце 2021 года, поэтому неудивительно, что ряд пользователей хочет обновиться, продав старые смартфоны.

Тем не менее с прошлой недели владельцы 6, 6a и 6 Pro массово жалуются на ошибку отсутствия файла «tune2fs» в процессе загрузки устройства. Вся процедура заканчивается экраном восстановления, который гласит:

«Невозможно загрузить систему Android. Ваши данные могут быть повреждены».



Помимо этого, на экране предлагается повторить сброс к заводским настройкам, однако это приводит к бесконечному циклу, совершенно не устраняющему проблему.

Из-за блокировок OEM загрузчик нельзя настроить, что приводит к невозможности задействовать инструменты для восстановления. Сторонняя загрузка апдейтов с помощью ADB также прерывается.

Google в настоящее время работает над фиксом и параллельно призывает пользователей изучить советы, приведённые на этой странице.

Напомним, январские апдейты 2024 года сделали смартфоны Google Pixel непригодными для использования.