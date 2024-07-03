Ученые выяснили, как справляться со склонностью кошек царапать вещи

Международная группа исследователей выяснила, какие факторы влияют на «царапающее поведение» кошек. Оказалось, что кошки часто царапают мебель, и не только из-за стресса, вызванного маленькими детьми. Снизить его можно, если обеспечить животному надежные «убежища» и возвышенные места для наблюдения. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.

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Царапание — это врожденный кошачий инстинкт, часто расстраивающий владельцев хвостатых. В борьбе с порванными подушками, коврами и диванами хозяева кошек часто прибегают к разного рода вмешательствам, не самым благоприятным для животных. Однако оказалось, что с таким поведением можно справиться.

В ходе исследования ученые опросили более 1200 владельцев кошек во Франции. Онлайн-анкетирование включало в себя вопросы о распорядке дня питомца, его окружении, темпераменте и поведенческих особенностях. Последний раздел опроса оценивал частоту и интенсивность «царапающего поведения».

В итоге ученые заметили четкую связь между определенными экологическими/поведенческими факторами и повышением «царапающего поведения» у кошек. Оказалось, что наличие детей в доме, личностные особенности кошек и уровень их ночной активности влияют на его степень. Кошки, которых их владельцы описывали как агрессивных, продемонстрировали более высокий уровень «царапающего поведения».

Стресс оказался одной из ведущих причин склонности кошек царапать. Например, присутствие детей, особенно маленьких, может усиливать стресс. Однако связь между повышенным «царапающим поведением» и наличием детей в доме до конца не изучена, поэтому необходимы дальнейшие исследования. Также оказалось, что игривые кошки более подвержены стрессу — когда кошки долго играют, их уровень стресса может повышаться из-за непрерывного возбуждения.

Такие факторы, как наличие детей в доме или игривость, нельзя изменить. Однако есть и другие, более поддающиеся изменениям и помогающие скорректировать «царапающее поведение». Владельцам кошек рекомендуется размещать когтеточки в местах, где их питомец проходит чаще всего, или рядом с местом отдыха кошки. У кошки в доме также должны быть надежные «убежища» и возвышенные места для наблюдения. Хозяевам кошек желательно организовывать для них несколько коротких игровых сессий, имитирующих сценарии успешной охоты. Такой подход снизит стресс питомца, уменьшит частоту «царапающего поведения» и укрепит связь между кошкой и ее владельцем.

Для общения друг с другом кошки используют специальные запахи — феромоны. Например, они выделяют успокаивающие феромоны «счастья» и феромоны «гармонии», которые воспринимаются другими животными как «сообщения о дружелюбии». Люди же научились их воспроизводить. Распыление кошачьих феромонов в доме снизит стресс питомца, поможет наладить отношения с хозяином и снизит уровень «царапающего поведения».

Понимание эмоциональных мотивов, лежащих в основе «царапающего поведения», позволит хозяевам кошек скорректировать эту проблему. Цель этого и будущих исследований — разработать более эффективные стратегии управления «царапающим поведением», что в конечном итоге позволит укрепить связь между кошками и их владельцами.