КНР запустила спутник дистанционного зондирования Tianhui 5-02

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

© РИА Новости

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск аппарата был осуществлен в 06:49 по пекинскому времени (01:49 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи модифицированной ракеты CZ-6. Для носителя типа "Чанчжэн" это был 527-й пуск.

Tianhui 5-02 будет использоваться для передачи географических данных, при переписи земельных ресурсов и для проведения научных исследований.

Модифицированная CZ-6 - двухступенчатая экологически чистая ракета нового поколения с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 50 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту не менее 4 тонн полезного груза (на низкую околоземную орбиту - 5 тонн).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 космических запусков. В 2024 году их число планируется довести примерно до 100.