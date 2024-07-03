Российские ученые создали высокопрочные композиты для авиации

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Российским научным фондом разработали новые высокопрочные композиционные материалы для применения в авиационной промышленности. Используя тугоплавкий металл ниобий и «прекерамическую» бумагу, ученые создали ламинированные композиты на базе MAX-фаз с улучшенными механическими свойствами.

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Исследование, проведенное в лаборатории перспективных материалов ТПУ, выявило, что добавление металлической фольги из ниобия между слоями керамики значительно повышает вязкость разрушения композитов. Это делает материал менее хрупким и способным выдерживать высокие степени деформации без полного разрушения, отметили в пресс-службе.

Экспериментальные детали, полученные в результате искрового плазменного спекания, продемонстрировали улучшенные механические свойства и равномерную структуру. Ученые также планируют дальнейшие исследования, включая создание композитов с добавлением слоев других металлов, таких как тантал.