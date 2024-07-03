Французский «Экскалибур» загадочным образом исчез из скалы, в которую был вмурован на протяжении 1300 лет. Меч Дюрандаль являлся одной из главных достопримечательностей городка Рокамадур на юго-западе страны. Он был воткнут в скалу на высоте 32 футов (9,7 метров) от земли и вдобавок прикован к ней цепью.

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Полиция начала расследование. Но пока остается неизвестным, каким образом злоумышленники могли похитить артефакт.

О магической силе меча Дюрандаля упоминается в поэме XI века «Песнь о Роланде». Считалось, что этот меч нельзя было сломать. Он обладал самым острым клинком в мире и был способен разрубать каменные глыбы одним ударом.

По легенде, небесный ангел вручил этот меч Карлу Великому, а затем оружием завладел его племянник, рыцарь Роланд. В мече содержались зуб святого Петра, кровь святого Василия и волосы святого Дени, что придавало ему небывалую мощь.

Перед своей гибелью в битве на перевале Ронсево Роланд попытался сломать меч об колено, чтобы тот не попал в руки сарацинам. Но у него ничего не получилось. Тогда рыцарь отбросил меч, он пролетел несколько километров и врезался в утес Рокамадура.

Мэр города Доминик Ленфан заявил, что местные жители после утраты реликвии чувствуют себя «опустошенными». Меч был частью Рокамадура «на протяжении веков», сообщает The Telegraph.

Ранее ученые раскрыли происхождение «Экскалибура» из Испании. Его нашли воткнутым вертикально в землю в 1994 году.