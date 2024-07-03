Создан робот-«Франкенштейн» с человеческом мозгом

Китайские ученые из Тяньцзиньского университета создали первого в своем роде робота, похожего на Франкенштейна. Он работает благодаря крошечному человеческому мозгу.

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Органоид мозга вырастили в лаборатории из человеческих стволовых клеток. Затем его соединили с компьютерным чипом, который передавал команду телу робота.

Ученые заявили, что мозг проявляет признаки интеллекта, схожего с человеческим. Так, он позволяет модели автономно двигать конечностями, отслеживать цели и избегать препятствий. Такая разработка может быть пригодна для изучения последствий и методов лечения повреждений горы головного мозга у настоящих пациентов.

Органоиды – крошечные самоорганизующиеся трехмерные культуры тканей, полученные из стволовых клеток. В последние годы они активно используются для медицинских исследований. Так, органоид кишечника, созданный британскими учеными, может указать на новые методы лечения болезни Крона.

Известно, что у робота нет глаз, поэтому он реагирует только на электрические и сенсорные сигналы, посылаемые нейронами. Органоид мозга активируют с помощью низкоинтенсивной ультразвуковой стимуляции.

Ученые отметили, что данная технология сталкивается с рядом сложностей. Среди них: недостаточное поступление к органоиду питательных веществ, таких как минералы и антиоксиданты, сообщает South China Morning Post.

Ранее сообщалось, что в Японии создали робота с «живой» кожей на лице. Материал способен самовосстанавливаться после повреждений.